Süper Lig'in teknik direktör analizi Süper Lig'de yeni sezon heyecanı 11 Ağustos'ta başlayacak. Takımlar hazırlıklarını sürdürürken, üç kulüp takımlarını yabancı teknik direktörlere emanet etti.

Süper Lig’de birçok şampiyon teknik adam bu sezon takımsız kalırken, 20 takımla oynanacak bu sezonda sahada, sadece iki şampiyon teknik adam var.

2023-24 sezonunda kulüpler döviz kurundaki ani yükselişler nedeniyle birçok transferini gerçekleştirmekte zorlanırken ligdeki yarışın teknik adamların taktik savaşlarına dönmesi bekleniyor.

15 takım hoca değiştirmedi

20 takımın mücadele edeceği 2023-24 sezonunda Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Başakşehir, Hatayspor, Kayserispor, İstanbulspor, Samsunspor, Alanyaspor, Pendikspor, Ankaragücü, Kasımpaşa ve Rizespor eski teknik direktörleriyle devam ediyorlar.

5 kulüp yeni teknik adamla sezona girecek

Ligde yer alan 5 kulüp, yeni teknik adamlarla bu sezona başlayacak. Fenerbahçe’de İsmail Kartal, Adana Demirspor’da Patrick Kluvert, Sivasspor’da Servet Çetin, Fatih Karagümrük’te Alparslan Erdem ve Gaziantep FK’da Erdal Güneş görev alacak.

3 yabancı teknik direktör var

Yeni sezonda 3 takımda yabancı teknik direktör görev alacak. Konyaspor’da Aleksandar Stanojevic, Adana Demirspor’da Patrick Kluvert ve Trabzonspor’da Nenad Bjelica, takımını sahaya sürecek.

4 teknik adam yurt dışında doğdu

Süper Lig’de görev alacak 4 teknik adam ise Almanya doğumlu. Samsunspor’da görev alan Hüseyin Eroğlu, Antalyaspor’u çalıştıran Nuri Şahin, Fatih Karagümrük’ün başında yer alan Alparslan Erdem ve Alanyaspor’da Ömer Erdoğan, gurbetçi hoca olarak takımlarının başında yer alacak.

2 şampiyon hoca var

Süper Lig’de bu sezon görev alacak teknik direktörler arasında Şenel Güneş ve Okan Buruk dışında şampiyonluk yaşayan olmadı. 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş’li Beşiktaş ile 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile 2022-23 sezonunda da Galatasaray’la Okan Buruk şampiyonluk kupasını kaldırdı.

En genç ve en yaşlı teknik direktörler kim?

Süper Lig’de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 34 yaşındaki Alparslan Erdem. Erdem, 11 Aralık 1988 tarihinde Almanya’da doğdu. En yaşlı teknik adam ise 1 Haziran 1952 Trabzon doğumlu 71 yaşındaki Şenol Güneş. (