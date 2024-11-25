Süper Lig'in yeni ekipleri göz dolduruyor! İlk sıralardalar...

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Süper Lig'de 13. haftanın sonuna yaklaşılırken, ligde zirveyi zorlayan takımların birçoğunu sürpriz ekipler olması dikkat çekti.

Özellikle lige bu sezon yükselen Eyüpspor ve Göztepe'nin zirve yarışına ortak olmaları ve Avrupa kupaları için iddialı konumda olmalı kamuoyunun takdirini topladı.

SAMSUNSPOR GEÇEN SEZON YÜKSELDİ

Öte yandan lige geçen sezon yükselen ve bu sezona transfer yasağı ile başlayan Samsunspor'un da ligde üçüncü sırayı paylaşması dikkatleri üzerine çekti.

Göztepe ve Eyüpspor ile birlikte bu sezon lige yükselen bir diğer ekip olan Bodrum FK ise 17. sırada yer alıyor. Ege temsilcisi, ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veriyor.

İşte puan durumu: