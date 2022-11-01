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    Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılıyor

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda açılacak sergiyle Türk futbolunu daha ileriye taşımak, çok daha fazla genci futbola teşvik etmek hedefleniyor.
    • 01.11.2022 - 23:47
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    Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılıyor

    Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yarın açılacak sergiyle, Türk futbolunu daha ileriye taşımak, çok daha fazla genci futbola teşvik etmek ve futbola karşı ilgiyi artırmak amaçlanıyor.

    Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi futbolda da uzun ve renkli bir geçmişe sahip olduğunu çeşitli materyallerle ortaya koyan "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" ile ilk kez Türk futbol tarihini içeren bir sergi düzenlenecek.

    İlk defa bir araya getirilen futbol tarihi arşivi

    Sergide tamamı orijinal, ilk defa bir araya getirilen futbol tarihi ile alakalı arşiv belgeleri, kazanılmış kupalar, takımlar adına yazılmış ilk marşlar, futbolcuların giydiği formalar, futbol takımlarının geçmişe ait tüzükleri, müsabakalar esnasında çekilmiş fotoğraflar ve daha birçok obje kronolojik bir şekilde sergilenecek.

    Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi nde açılıyor #1

    Osmanli devlet arşivlerinden 2022'ye uzanan sergi

    Osmanlı Devlet Arşivlerinden futbol ile ilgili bulunabilen ilk resmi belgelerin orijinallerinin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı Fenerbahçe ve Karşıyaka kulüplerinin anı defterleri de sergilenecek eserler arasında yer alıyor.
    Türk Milli Futbol Takımının başarılarını gösteren diplomalar ve farklı objelerle birçok futbol kulübüne ait ulusal ve uluslararası kupalar da sergide yer alacak. FIFA 2002 Dünya Kupasında 3'üncü olan Milli Futbol Takımının kazandığı kupa ve takımın 1923-2022 arasında giydiği formalar da sergilenecek.

    Yine futbol tarihinde önemli ve ilginç olarak nitelenebilecek yarım kupalar da sergide yer alacak.

    Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi nde açılıyor #2

    Önemli milli futbolcuların formaları

    Aralarında Selçuk İnan, Mehmet Topal, Tayfur Havutçu, Emre Belözoğlu, Hakan Ünsal, Arda Turan, İlhan Mansız gibi birçok önemli milli futbolcuların da maç esnasında giydikleri formalar, madalyalar gibi objeler burada ziyaretçilerle buluşacak.

    Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi nde açılıyor #3

    Kupalar ve şahsi eşyalar da sergilenecek

    Kadın Türk Milli Takımının kupa ve madalyonları, Ampute Milli Takımının kazandığı kupalar, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi Türkiye'nin yanı sıra dünyada büyük başarılara imza atan teknik direktörlerin de şahsi eşyaları sergide görülebilecek.

    Türk futbol tarihinde iz bırakan hakemler, yabancı teknik direktörler ve futbolculara ait eşyaların da yer aldığı sergide, kulüpler adına basılmış pullar da sergilenecek.

    Sergi ile futbolseverlerin dikkatini çekmek, özellikle gençleri, ülke futbolunun kökleriyle buluşturmak ve onlara futbolun kardeşlik olduğunu göstermek amaçlanıyor.

    Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi nde açılıyor #4


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