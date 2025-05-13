Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yabancı kuralı itirazını reddetti!

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Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada gelecek sezondan itibaren uygulanacak yabancı kararını açıklamıştı.

Buna göre kulüpler gelecek sezondan itibaren takımda 14 yabancı bulundurabilecek, 14 yabancı futbolcu içerisinden 2 futbolcunun 2003 ve sonrası doğumlu olması şartı koymuştu.

Galatasaray ve Fenerbahçe, TFF'nin aldığı bu karara itiraz etmişti. Federasyon, iki devin yaptığı kararı inceledi ve duyurdu.

"İTİRAZIN REDDİNE OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLMİŞTİR"

TFF Tahkim Kurulu'nun almış olduğu karar şu şekilde: