Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'a indirim Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 504 Bin TL'lik para cezasını 168 Bin TL'ye düşürdü.

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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen cezada indirime gitti.

Kurul, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 504 Bin TL'lik para cezasını 168 Bin TL'ye düşürdü. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın cezası da 336 Bin TL'den 168 Bin TL'ye düşürüldü.

Tahkim Kurulu, Göztepe maçında yaşananların ardından söz konusu iki isme para cezası vermişti.

İşte yapılan açıklama:

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Yıldırım Ali Koç'un müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca verilen 504.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan'ın müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46. maddesi uyarınca verilen 336.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ikinci yarısında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu gerekçesiyle tribüne yürüdü.

Bu sırada üzerine yabancı maddeler atılan Koç tribününden ayrılıp saha kenarında yürüdüğü sırada aldığı bir darbeyle yere düştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, korumaları eşliğinde sahadan çıkarıldı.

Olaylar sırasında oyun bir süreliğine durdu.

Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Fenerbahçe Spor Kulübü, Koç'un Göztepe akreditasyon kartına sahip bir kişi tarafından itildiğini, bu kişi ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtti.