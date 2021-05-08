Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı başvuru, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kural hatası başvurusunda bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda, Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirip reddetmişti.

Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, kulüp televizyonunda Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını belirtmişti.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

TAHKİM KURULU DA REDDETTİ

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili tekrarlansın başvurusunu reddetti.

TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 07.05.2021 tarih ve 79 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.05.2021 Cumartesi günü saat 14:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen, Av. Uğur Oker'in ve Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Hakan Furkan Tarman'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile, gerekçeli kararın bilahare açıklanmasına,

Karar verilmiştir.”

Alper Pirşen: Dehşete düştük, Tahkim'e başvuracağız / HABERİ İÇİN TIKLAYIN