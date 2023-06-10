Taksi bulamayan Sergio Agüero'ya Gökhan Gönül yardımcı oldu İstanbul’da bir mekanda yemek yiyen Sergio Agüero, yarım saat boş taksi bulamadı. O bölgede mekanı olan Gökhan Gönül, haberi aldı ve Agüero’yu kendi arabasıyla oteline bıraktırdı.

Arjantinli eski futbolcu Sergio Agüero, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini izlemek üzere geldiği İstanbul’da taksi bulmakta zorlandı. Yemek yediği mekânın kapısında yarım saat bekleyen Aguero’nun imdadına meslektaşı Gökhan Gönül yetişti.

Manchester City’nin eski yıldızı Sergio Agüero, takımın Inter’le oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek için Türkiye’ye geldi.

Taksi bulamayınca, Gökhan Gönül yetişti

Agüero önceki akşam Arnavutköy’deki bir balık restoranında yemek yedi. Bir arkadaşıyla geldiği mekândan gece yarısına doğru ayrılan eski futbolcu, kapıda taksi beklemeye koyuldu.

Sergio Agüero mekânın önünde yarım saat bekledi, ancak bir türlü boş taksi bulamadı. Aynı yerde bir mekânı bulunan Gökhan Gönül, Sergio Agüero’dan haberdar olunca soluğu yanında aldı.

Agüero’ya "Taksi bulmanız çok zor. Sizi kendi aracımla gönderebilirim." diyen milli futbolcu, olumlu yanıt alınca 20 milyon liralık lüks aracını iki arkadaşa tahsis etti. Agüero ve arkadaşı, konakladıkları otele bu araçla döndü.