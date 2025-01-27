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Haber Merkezi

Jose Mourinho’nun liderliğinde transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme hedefiyle önemli bir hamleye imza attı.

Süper Lig’de 21 haftada topladığı 48 puanla zirve yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Anderson Talisca transferini sonuçlandırdı.

BREZİLYALI YILDIZ İSTANBUL'DA

Son olarak Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında forma giyen 30 yaşındaki Anderson Talisca, transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından İstanbul’a geldi. Brezilyalı yıldız, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne saat 21.00’de iniş yaptı.

COŞKULU KARŞILAMA

Talisca’yı havalimanında çok sayıda sarı-lacivertli taraftar ve kulübün sportif direktörü Mario Branco karşıladı. Taraftarların tezahüratları eşliğinde Fenerbahçe formasını giyen Brezilyalı oyuncu, sevenlerini selamladıktan sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

RESMİ İMZA YARIN

Bir dönem Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla iz bırakan Talisca’nın, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu transfer, sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratırken, Talisca’nın takıma katılmasıyla şampiyonluk yolunda önemli bir güç kazandırması hedefleniyor.

TALISCA'NIN MALİYETİ DİKKAT ÇEKİYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi yalnızca futbol camiasında değil, mali detaylarıyla da gündem yarattı. Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertli kulübe maliyetinin oldukça yüksek olduğu iddia edildi. İşte konuşulan rakamlar ve özel şartlar:

Bonservis Bedeli: 15.5 milyon euro

Maaş: 1.5 yıllık süreç için toplam 22.5 milyon euro

Kişisel Asistanlar: Talisca’nın özel ihtiyaçlarını karşılayacak iki çalışan

Konforlu Hizmetler: Özel bir aşçı ve şoför tahsisi

Lüks Araç: 2024 model Mercedes-Benz Vito

Seyahat İmkanları: Sınırsız business class uçak bileti hakkı

Konut Masrafları: 400.000 dolar değerinde yıllık kira bedelli bir ev

Eğitim İmkanı: Çocukları için prestijli uluslararası bir okula kayıt

Bu çarpıcı detaylar, Talisca’nın Fenerbahçe’ye maliyetinin sadece sportif katkılarla sınırlı kalmayıp, yıldız oyuncunun yaşam standartlarını da üst düzeyde tutmayı hedeflediğini gözler önüne seriyor.