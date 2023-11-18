Tanguy Ndombele'yi hırs bastı! Milli arada sıkı çalışıyor

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Galatasaray'da sezon başında Tottenham'dan büyük umutlarla kiralanan, ancak şu ana kadar takıma katkısı olmayan Tanguy Ndombele verimli bir lig arası geçiriyor.
Okan Buruk özel ilgileniyor
Kendisine verilen özel programı uygulayan Fransız yıldızın kilo verme eğiliminde olduğu belirtildi. Buruk, son 2 günde yapılan antrenmanlarda Ndombele ile bizzat ilgilendi.
Fesih ihtimali masada
Sarı-Kırmızılılar, fiziksel durumunu toparlayamaması halinde Ndombele'nin kontratını feshedip orta sahaya başka transferler yapmaya hazırlanıyor.
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