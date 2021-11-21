Beşiktaş'ın Alanyaspor yenilgisinin ardından futbol yorumcusu Tanju Çolak, "Ben diyorum ki Sergen Devre arasını göremez." ifadelerini kullanıd.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Sergen Yalçın oyuncularına yüklendi.

Yalçın maç sonu açıklamasında, "Çeşitli bahaneler üretmek skorla ilgili bizi zor duruma sokuyor. Taraftarımızdan, camiamızdan özür diliyoruz. Bu sonuçlar, oynanan oyunlar... Sorumlu olan benim. Alması gereken de benim. Şunu da söylemeliyim. Sahada verilen mücadelenin, oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, hiçbir şey yapmamanın, kazanmak için çaba sarf etmemenin sorumluluğunu da almam. Bundan öncekileri alıyorum ama bu maçı almam." ifadelerini kullanmıştı.

Eski futbolcu ve şu anda futbol yorumculuğu yapan Tanju Çolak, Sergen Yalçın'la ilgili çarpıçı açıklamalarda bulundu.

"SERGEN DEVRE ARASINI GÖREMEZ"

Çolak açıklamasında, "Sergen'in işi çok zor. Dünkü basın toplantısında tamamen söylemleri yönetime bir göndermeydi. Ben diyorum ki çok iddialı bir şey olacak ama, Tanju Çolak hep iddialı söyler. Sergen, devre arasını göremez hocam. Alacağı bir mağlubiyetle, bir beraberlikle yar saçların lüle lüle, Sergen sana güle güle derler ve gönderirler. Hiç bakmazlar geçen sene şampiyon olmuş bu takım...

Tanju Çolak: Sergen devre arasını göremez İZLE









"SENİ PAKET YAPIP YOLLARLAR"

Sergen, çok dobra konuşuyor, çok doğruları söylüyor ama Türkiye'de doğruların kabul edilir bir yanı yok. Anında seni paket yapıp yollarlar Sergen kardeşim. Ben senin adına üzülüyorum. Güzel şeyler yaptın, Beşiktaş'ı şampiyon yaptın ama görüyorum ki Beşiktaşlı futbolcular, futboldan kopmuşlar." ifadelerini kullandı.