Tarihi maçta Manchester United, Lyon'u yenerek yarı finale yükseldi

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Manchester United, Lyon'u konuk etti.

Old Trafford'da normal süresi 2-2 biten ve uzatmalara giden maçı kazanan taraf 5-4'lük skorla Manchester United oldu ve adını yarı finale yazdırdı.

MANU KAÇTI LYON KOVALADI

Ev sahibi ekip, 10. dakikada Manuel Ugarte ve 45+1. dakikada Diogo Dalot'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

Lyon, rakibine 71. dakikada Corentin Tolisso ve 78. dakikada Nicolas Tagliafico'nun golleriyle cevap vererek skoru 2-2 yaptı.

Rövanşın 90 dakikalık normal süresi, ilk maçta olduğu gibi 2-2 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

LYON 2 FARKLI ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI

Tolisso'nun 89. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Lyon, buna rağmen 105. dakikada Rayan Cherki ve 110. dakikada (penaltıdan) Alexandre Lacazette'in attığı gollerle 4-2 üstünlük yakaladı.

Uzun yıllar unutulmayacak mücadelede geri dönüş yapmayı başaran Manchester United, 114. dakikada (penaltıdan) Bruno Fernandes, 120. dakikada Kobbie Mainoo ve 120+1. dakikada Harry Maguire'ın kaydettiği gollerle 5-4 galip gelerek yarı finale yükseldi.

SON SÖZÜ MANU SÖYLEDİ

Ev sahibi ekipte milli kaleci Altay Bayındır, yedekler arasında yer aldı.

İngiliz ekibi toplamda 7-6'lık skorla adını yarı finale yazdırdı. Manchester United yarı finalde Athletic Bilbao ile eşleşecek.