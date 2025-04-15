DHA

Süper Lig’in 31’inci haftasında Eyüpspor Adana Demirspor’u 6-0 yendi.

"AVRUPA İÇİN OYNAYACAĞIZ ARTIK"

Avrupa kupaları için konsantre olduklarını söyleyen Tayfur Bingöl, “Çok iyi gidiyoruz. Avrupa için oynayacağız artık. Her şeyimizle konsantre olduk. Arda hoca, ekibimiz, takımımız, başkanımız hepimiz konsantreyiz artık UEFA yolunda. İnşallah güzel bir seriye devam ederiz” diye konuştu.

Son haftalarda hücumda gösterdiği etkili performans sorulan Tayfur Bingöl, “Dün Bahreyn yarışı vardı, Ferrari’ye etkisi olmadı ama bana burada güncellemenin etkisi olmaya devam ediyor. İnşallah sezon sonuna kadar da devam edecek” şeklinde konuştu.

‘İNŞALLAH SEZONUN SONU GÜZEL BİTER’

Kaliteli bir takım olduklarını söyleyen Tayfur Bingöl, “Kaliteli bir takımız, kaliteli bir ekibiz. Bu da sahaya yansıyor. Kaliteli futbolcular olunca sonuçlar iyi oluyor. İnşallah sezonun sonu güzel biter. 6 maçımız kaldı” ifadelerini kullandı.