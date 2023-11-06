Tayfur Bingöl ile tartışan Eric Bailly özür diledi

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Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın Antalyaspor deplasmanında ilk yarının ardından oyundan aldığı Eric Bailly, açıklama yaptı.

Burak Yılmaz'ın karşılaşma sonrası Eric Bailly'nin Tayfur Bingöl'ün yakasından tuttuğu ve tepki gösterdiğini açıkladığı Fildişi Sahilli stoper, sosyal medya hesabından özür diledi.

"Beşiktaş ailesinden ve herkesten özür dilerim"

Eric Baily yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim. Ayağa kalkalım ve bir sonraki maça odaklanalım.