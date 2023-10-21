Tayfur Bingöl: Kırılma anı 10 kişi kaldığımız pozisyon Sarı-kırmızılılar sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com Süper Lig'de 9. haftada sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaşlı Tayfur Bingöl, derbi sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. "Bugün galibiyetle ayrılabilirdik" Mücadeleyi değerlendiren Tayfur, "Derbide mağlubiyet için üzgünüz. Her şeyimizi verdik. Şanssız pozisyonlar olmasaydı, bugün galibiyetle ayrılabilirdik." dedi. "Kırılma anı 10 kişi kaldığımız pozisyon" Tayfur, "Kırılma anı 10 kişi kaldığımız pozisyon olabilir. Kırmızı kart var mı emin değiliz, onu şimdi gidip içeride izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.