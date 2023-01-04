Taylan Antalyalı'dan Galatasaray'a röveşata golü

Galatasaray-Ankaragücü mücadelesinde Taylan Antalyalı, eski takımına şık bir röveşata golü attı.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

Maça ise sezon başında Galatasaray'dan Ankaragücü'ne kiralanan Taylan Antalyalı'nın röveşata golü damgasını vurdu. Golün asisti ise sezon başında sarı-lacivertlilere kiralanan bir başka isim olan Emre Kılınç'tan geldi.

Asist Emre'den gol Taylan'dan

Mücadelenin henüz 7. dakikasında sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Emre Kılınç, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı.

Ceza alanında seken topu önünde bulan Taylan, sırtı kaleye dönük bir pozisyonunda sağ ayağıyla röveşata golü kaydetti. Üst direğe de çarpan top çizgiyi geçti.

Taylan sevinmedi

Attığı şık golün ardından orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı sevinmedi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)