Haberler



Futbol



Temsilcisi konuştu! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de kalacak mı?

Temsilcisi konuştu! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de kalacak mı? Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin temsilcisi konuya dair olarak "Şu an itibarıyla hiçbir gelişme yok" ifadelerini kullandı.