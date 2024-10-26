Temsilcisi konuştu! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de kalacak mı?

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Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında evinde İngiliz ekibi Manchester United'la 1-1 berabere kalan ve gözünü Süper Lig'de oynayacağı Bodrum FK maçına çeviren Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun 11'de çok fazla şans vermediği İrfan Can'ın temsilcisinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİK"

Radyospor'a konuşan milli futbolcunun temsilcisi William D'Avila, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncusu hakkında şu sözleri sarf etti:

Şu an itibarıyla hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız.

459 DAKİKA SÜRE ALDI

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon toplam 13 maçta 459 dakika süre aldı. Yıldız futbolcu, 1 gol ve 1 asist yaptı.