Tete'nin Galatasaray formasına attığı imza olay oldu Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Tete, bir taraftarın formasını imzaladı. Yıldız oyuncunun imzası sosyal medyada gündeme oturdu.

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ensonhaber.com

Galatasaraylı futbolcu Tete, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag maçındaki performansıyla haftanın 11'ine girerken, attığı golle de haftanın golü ödülünü aldı.

Başarılı futbolcu sarı-kırmızılı formaya ısınırken, saha dışında da taraftarların da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İmzası olay oldu

Bir taraftarın formasına imza atan Brezilyalı futbolcunun formaya attığı imza ise sosyal medyada viral oldu.

İngilizler de performansını beğendi

Brezilyalı oyuncunun Kopenhag maçındaki performansı İngiliz basınında da geniş yankı buldu.

Htc.com yazarı Dan Owen, Tete'nin performansını şu sözlerle değerlendirdi: