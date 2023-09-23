Galatasaraylı futbolcu Tete, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag maçındaki performansıyla haftanın 11'ine girerken, attığı golle de haftanın golü ödülünü aldı.
Başarılı futbolcu sarı-kırmızılı formaya ısınırken, saha dışında da taraftarların da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
İmzası olay oldu
Bir taraftarın formasına imza atan Brezilyalı futbolcunun formaya attığı imza ise sosyal medyada viral oldu.
İngilizler de performansını beğendi
Brezilyalı oyuncunun Kopenhag maçındaki performansı İngiliz basınında da geniş yankı buldu.
Htc.com yazarı Dan Owen, Tete'nin performansını şu sözlerle değerlendirdi:
Shaktar Donetsk'ten transfer edilen oyuncunun Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında Kopenhag'a karşı yedek kulübesinden gelerek oyunu değiştirdiğini söylemek hafif kalır.
Sacha Boey'e asist yapmakla yetinmeyen Tete, daha sonra Zinedine Zidane derlemesine benzeyen kontrollü, lazer güdümlü bir voleyle skoru eşitleyen golü attı. Tete, Celtic'in onu neden istediğini gösteriyor.
Tete'nin bundan sonraki sınavı, başlangıçtaki etkisinin uzun süre devam edebileceğini kanıtlamak olacak.