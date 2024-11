Tevfik Yamantürk: Üye sayısı düşerse, seçime gitmek zorunda kalacağız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, başkanlık görevini bıraktığını duyurdu.

Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde Futbol AŞ'deki görevinden istifa eden Hasan Arat, İsrail ekibi ile oynanan karşılaşmanın sonrasında kulüpteki başkanlık görevini de bıraktı.

Mayıs ayında olağan seçime gidecek olan Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel, Hasan Arat'ın istifasının ardından geçici olarak siyah-beyazlı kulübe başkanlık yapacak.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, yaşanan bu gelişmelerin ardından Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu.

"BU DURUMA DÜŞÜLMEMELİYDİ"

Yamantürk, sözlerine şöyle başladı:

Hasan Arat'ın vücut dili anlatıyordu. 'Her an her şey olabilir' diyordu. Bunu açıklamak bize düşmezdi. Bizden çıkıp basın toplantısında yeni yönetimi açıklayınca çok üzüldüm. Bu duruma düşülmemeliydi. Şimdi Hüseyin Bey yönetecek ama başka istifalar da gelir Yönetim Kurulu'ndaki üye sayısı düşerse, seçime gitmek zorunda kalacağız.