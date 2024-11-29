Tevfik Yamantürk: Üye sayısı düşerse, seçime gitmek zorunda kalacağız

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, başkanlık görevini bıraktığını duyurdu.

Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde Futbol AŞ'deki görevinden istifa eden Hasan Arat, İsrail ekibi ile oynanan karşılaşmanın sonrasında kulüpteki başkanlık görevini de bıraktı.

Mayıs ayında olağan seçime gidecek olan Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel, Hasan Arat'ın istifasının ardından geçici olarak siyah-beyazlı kulübe başkanlık yapacak.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, yaşanan bu gelişmelerin ardından Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu.

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"BU DURUMA DÜŞÜLMEMELİYDİ"

Yamantürk, sözlerine şöyle başladı:

Hasan Arat'ın vücut dili anlatıyordu. 'Her an her şey olabilir' diyordu. Bunu açıklamak bize düşmezdi. Bizden çıkıp basın toplantısında yeni yönetimi açıklayınca çok üzüldüm. Bu duruma düşülmemeliydi. Şimdi Hüseyin Bey yönetecek ama başka istifalar da gelir Yönetim Kurulu'ndaki üye sayısı düşerse, seçime gitmek zorunda kalacağız.

"SERDAR TOPRAKTEPE GİBİ BİR KIYMET VAR ELİMİZDE"

Tevfik Yamantürk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bugün biz divan kurulları olarak görüşme yapmıştık. Hasan Bey ve Hüseyin Bey'i toplantıya davet etmiştik. Şu an Hüseyin Bey'den cevap bekliyoruz. Kim gelirse gelsin artık para harcamamak lazım, transfer yapmamak lazım. Burada takım ne kadar iyi olabilir. Serdar Topraktepe gibi bir kıymet var elimizde. Onunla devam etmek lazım. Yeni antrenör getirmemek lazım. Bunlar hep ek maliyet. Ceketini alan gidebiliyor, kim ödeyecek bu paraları? Hüseyin Bey'e de bunları söyleyeceğiz, rica edeceğiz. Önümüzdeki seçim dönemine kadar ne transfer yapılmalı ne de yeni hoca alınmalı. bunu Rıza Çalımbay zamanında da söylemiştim. Zaman benim haklı olduğumu çıkardı.

"BEŞİKTAŞ ARTIK BAŞKAN VE ANTRENÖR YOLLAMAKTAN VAZGEÇMELİ"

Önerilerde bulunan Yamantürk, şunları dedi:

Taraftarlarla ilgili bir şey söyleyemem. Beşiktaş artık başkan ve antrenör yollamaktan vazgeçmeli. Bir düzen olmalı ki düzgün insanlar Beşiktaş başkanlığına talip olsun. Hasan Arat'ın Beşiktaş AŞ'den ayrıldığını duyunca 'Ben olsam her yerden istifa ederdim' dedim. İnanın neden iki gün bekledi, gerçekten bilmiyorum.

"BEŞİKTAŞ'IN TOPARLAYACAĞINA İNANIYORUM"

Beşiktaş'ın toparlayacağına inandığını söyleyen Yamantürk, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'ın toparlayacağına inanıyorum. Yeter ki Beşiktaş'ı dibe çekecek, geleceğini karanlık edecek adımlar atmayalım. Garip garip transferler yapmayalım, garip garip harcamalar yapmayalım. Evde olmayan camide haramdır. Bu kulübün ödediği faiz yıllık 48 milyon euro. Bu kulübün geliri de 80-85 milyon euro. Sistem nasıl izin veriyor buna anlamıyorum. Sistem derken Beşiktaş'ın sistemi değil, devletin sisteminden bahsediyorum. Buna nasıl izin veriyor benim aklım almıyor.

"EMANETE SAHİP ÇIKMAK LAZIM"

Tevfik Yamantürk, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: