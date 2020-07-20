TFF 1. Lig play-off maçlarının hakemleri belli oldu. TFF; Bursaspor-Adana Demirspor maçına Mete Kalkavan'ı atarken, Fatih Karagümrük-Akhisarspor karşılaşmasını ise Ali Palabıyık yönetecek.

TFF 1. Lig'de, Hatayspor ile Erzurumspor'dan ardından Süper Lig'e yükselecek 3. takımı play-off maçları belirleyecek.

Oluşan puan durumu sonrası lig üçüncüsü Adana Demirspor ile lig altıncısı Bursaspor, lig dördüncüsü Akhisarspor ile de lig beşincisi Fatih Karagümrük eşleşti.

TFF, maçları yönetecek hakemleri de açıkladı.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Federasyonun resmi site üzerinden yaptığı açıklamaya göre; 22 Temmuz Çarşamba günün saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmaların hakemleri şu şekilde:

Bursaspor-Adana Demirspor: Mete Kalkavan

Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Ali Palabıyık

FİNAL 30 TEMMUZ'DA

Tur atlayacak iki takım arasındaki play-off final maçı ise 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı finalin yeri daha sonra ilan edilecek.