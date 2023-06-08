TFF 2. Lig play-off finali Konya'da yapılacak TFF 2. Lig play-off final maçı, 15 Haziran Perşembe günü Konya'da yapılacak.

AA & Ensonhaber

TFF 2. Lig'de 1. Lig'e yükselmek için son takım aranıyor. Daha önce Kocaelispor ve Çorum FK'nın çıktığı 1. Lig için Şanlıurfaspor, 24 Erzincanspor, Bucaspor 1928 ve İskenderunspor mücadele ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig play-off finali Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

Final 15 Haziran'da

Daha önce 15 Haziran Perşembe günü oynanacağı bildirilen karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

TFF 2. Lig'de finalist takımlar, 11 Haziran Pazar günü yapılacak play-off 3. tur rövanş maçları sonrasında belli olacak.