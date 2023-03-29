TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın sözleşmesi TFF tarafından feshedildi TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının yayıncısı Fuchs Sports, TFF tarafından sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

ensonhaber.com

2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının canlı yayınları için Fuchs Sports ile yapılan ve veri toplama geliri hariç yıllık 6 milyon liralık yayın sözleşmesi sezon bitmeden feshedildi.

Yayıncı kuruluş, kulüplere taahhüt ettiği nakit ödemeyi yapmayınca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirdi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yayın haklarının veri toplama hakkıyla birlikte toplam 30 milyon lira olduğunu açıklayarak, "Ödeme şekli detayları var, beIN Sports'un nasıl detayları varsa onun da aynı detayları var. Tabii bu parayı size hemen peşin vermiyor, aylara bölerek veriyor" demişti.

Fesih sonrası açıklama yapıldı

Gelişmelerin ardından Fuchs Sports'tan yapılan açıklamada, "TFF tarafından 2. Lig ve 3. Lig yayın haklarına ilişkin sözleşmemiz tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Yayınların kaldığı yerden devam edebilmesi için çalışmalar sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.