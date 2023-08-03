TFF, Avrupa'da tur atlayan Beşiktaş ve Adana Demirspor'u kutladı Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna çıkan Beşiktaş ve Adana Demirspor'u tebrik etti.

AA & Ensonhaber

TFF'nin internet sitesinde Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş için yer alan mesajda,

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nu geçerek bir üst tura yükselen Beşiktaş'ı tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz.

denildi.

Adana Demirspor'a kutlama mesajı

Romanya'nın Cluj takımını 1-1 ve 2-1'lik skorlarla geçen Adana Demirspor için yayımlanan mesajda ise

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nu geçerek bir üst tura yükselen Adana Demirspor'u tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz.

ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı ile birçok kulüp de sosyal medya hesaplarından iki takım için tebrik mesajı paylaştı.