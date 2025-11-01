TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Yapı değil ahlak sorunu var

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Fulya Öztürk'ün konuğu olan Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun gündemine bomba gibi düşen bahis skandalıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

Öztürk, Hacıosmanoğlu'na, "Futbolda yapı var mı?" sorusunu yöneltti.

"YAPI YOK, AHLAK SORUNU VAR"

Başkan Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda yapı olmadığını bunun yerine bir ahlak sorunu bulunduğunu söyledi.

Yapının yerine güç dengeleri olduğunu aktaran Hacıosmanoğlu, "Bizim olduğumuz federasyonda kimse imtiyaz sahibi değil." dedi.

"EĞER VARSA HEP BERABER TEMİZLEYELİM"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Burada ahlak sorunu var, yapı diye bir şey yok. Türk futbolundaki sorunun temeli ahlak sorunu. Sonuçta bu spor dünyanın her yerinde oynanıyor. Bir takım şampiyon oluyor. Şampiyon olamayan takımlar başarısız olamadı diye bir şey yok. Daha iyi yapılanma yaparsınız, bir sonraki sene şampiyon olursunuz. Şirketleşmeden bu sorun çözülmeyecek. Dernekler yasasına bağlı olduğu için, seçim silahı başkanın önünde duruyor. Onun koltuğuna oturmak için bekleyenler var. Başarılı olmazsa faturaları birilerine kesmesi lazım. Yapı varsa hep beraber temizleyelim, kaldıralım yapıyı. Başlattık işte biz bunu. Yapı değil, güç dengeleri var. Bizim olduğumuz federasyonda kimse imtiyaz sahibi değil. Ama hakim olduğunuz yeri yönetirsiniz, hakim olmadığınız yeri yönetemezsiniz. Biz yeni hakim olmaya başladık. Seçildik, üç ayda gönderiyorlardı."