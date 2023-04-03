TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ın ligden çekilen takımların oynadığı tüm maçlar iptal olsun talebiyle ilgili konuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ve Hatayspor maçları için yaptığı başvuruya yanıt verdi.

"Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu önemli projeyle ilgili yaptığımız çalışmaları, gerçekleştirdiğimiz ziyaretleri, sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün detaylardan bahsedeceğim. Kalıcı ve istikrarlı başarı istiyorsak, sorunsuz ve sonuç odaklı işleyen, sürdürülebilir bir futbol ekosistemi yaratmak zorundayız. TFF olarak bizim rolümüz, futbol akademileri projesini sağlam bir zemine oturtmak ve uygulamasını sağlamak."

"Kulüpler maddi olarak zorda"

"Kulüplerimiz ekonomik olarak zor durumdalar. Borçları 25 milyar TL’yi geçiyor. Faizi ile birlikte bu iki katına çıkıyor. Futbol akademileri projemiz, işte bu yüzden kritik öneme sahip. Hem altyapıda hem sportif başarıda hem de finansal açıdan ihtiyaçları karşılıyor."

"Yurt dışına transfer olmalarını istiyoruz"

"Kulüplerimizin kendi altyapılarına kaynak ayırmalarını ve onları geliştirmeleri gerekiyor. Altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların, öncelikle kendi kulüplerinin A takımına yükselmelerini, bir sonraki adımda da yurt dışına transfer olmalarını istiyoruz."

"B takımı uygulamasına geçeceğiz"

"Millî Takımımızın başarısı da bu projenin sağlıklı yürüyüşüne bağlı. Millî Takımımıza her yaş kategorisi için oyuncu havuzu oluşmasını hedefliyoruz. Gelecek sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getirilmesi ile ilgili yönetim kurulu kararı aldık. Bugün de kulüplerimize tebliğ edeceğiz. Diğer taraftan, genç futbolcu gelişimi kapsamında; 2023-2024 sezonunda Süper Lig’deki takımların, 2024-2025 sezonundan başlamak üzere katılabileceği B takımı uygulamasını da hayata geçiriyoruz.

Beşiktaş'a da yanıt geldi