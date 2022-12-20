TFF Başkanı'ndan Fenerbahçe'ye 5 yıldızlı forma uyarısı

Fenerbahçe'nin gelecek sezon formalarına yaptıracağı 5 yıldız için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ceza keseriz açıklaması geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili talebi hakkında konuştu.

Büyükekşi, gündemlerinin çok yoğun olduğunu ve 1959 öncesi şampiyonlukların henüz gündeme alınmadığını söyledi.

"Daha sonra çözüm buluruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Büyükekşi "1959 öncesi şampiyonlukları henüz gündeme almadık. Bir taraf kabul olmasını istiyor. Bir de taraf değil, diğer taraflar var. Türkiye'nin tamamını kapsayan liglerin 1959 olduğunu söyleyenler var. 1959 öncesinde bir yılda iki şampiyon olduğunu söyleyenler var. İnşallah daha sonra çözüm buluruz. Çok konu var." dedi.

"Herkes istediği şekilde hareket edemez"

Mehmet Büyükekşi ayrıca, "5 yıldızla sahaya çıkma olayını daha önce de sordular. Talimatlarda ne yazıyorsa, biz onu yaparız. Herkes istediği şekilde hareket edemez. Bu sadece yıldız değil, reklam alacağı zaman da öyle. TFF'den izin alınması gerekli, yoksa ceza uygulanır." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe forma siparişini verdi

Geçen hafta basın toplantısı yapan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Futbol şubesiyle alakalı tüm arma kullanımlarımızı 5 yıldızlı armamızla güncelledik. Bayraklar, antetli kağıtlar, mail imzalarımız, stadyum yönlendirme tabelalarına kadar değişiklikler yapıldı. Kurumsal kimlik çalışmamızı 3 faza ayırdık. Şu ana kadar 2 faz tamamlandı. Başkanımızın da daha önceden açıkladığı gibi, 2023-24 sezonundaki formalarımız da 5 yıldızlı olacak. Bütün dünyada satılacak formalarımız 5 yıldızlı olacak. Bu sezon formalarımızda kullanamıyor oluşumuzun sebebi, forma siparişlerinin çok önceden hatta 1,5 sene önceden verilmiş olmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.