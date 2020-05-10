TFF: Gerekirse yeni bir plan devreye sokulacak Resmi site üzerinden liglerin başlama tarihiyle ilgili yeni bir açıklama yapan TFF, gerekirse yeni bir planın devreye sokulabileceğini ifade etti.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da liglerin yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Alınan bu karar bazı kulüpler tarafından kabul görmese de hazırlıklar başladı.

Antrenmanlar devam ederken Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta koronavirüs vakalarının görülmesi, oyuncuları endişelendirdi.

Liglerin devam edip etmeyeceğine yönelik tartışmaların alevlenmesinin ardından TFF, bir açıklama daha yaptı.

ŞİMDİLİK VURGUSU

Açıklamada, "Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in 'Şimdilik' vurgusu yaparak başladığı toplantıdan sonra liglerin kalan maçların oynanarak tamamlanmasına yönelik çabalarımıza ilişkin kamuoyunda yöneltilen 'Önceliğin insan sağlığı değil, para olduğu' yorumları hepimizi incitmiştir… Tekrar belirtmek isteriz ki, TFF'nin öncelikli ve tek amacı, liglerin, tek bir futbol ailesi ferdinin sağlık sorunu yaşamadan sahada yarışarak bitmesidir.

"GEREKİRSE YENİ BİR PLAN DEVREYE SOKULACAKTIR"

Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in basın toplantısı ile açıkladığı takvimin dışında, farklı 7 başlama tarihi de ülkenin konuyla ilgili ve yetkili tüm birimleri ile paylaşılmıştır. Sayın Başkanımız basın toplantısında, 'Şimdilik' vurgusunu işte bu yüzden üstüne basa basa yapmıştır. Elbette TFF liglerin organize edilmesinde tek yetkilidir ama liglerin fiilen başlama kararı istişare yapılmadan verilemez. Müsabakaların başlatılması düşünülen tarihte, ülkenin içinde bulunacağı sağlık şartlarına bakılarak, gerekirse yeni bir plan devreye sokulacaktır." ifadeleri kullanıldı.