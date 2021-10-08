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    TFF ile Kulüpler Birliği, hakem atamaları için toplandı

    Son yıllarda Süper Lig'de hakem hatalarının tartışıldığı şu günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında önemli bir toplantı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2021 - 06:38
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 07:40
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    TFF ile Kulüpler Birliği, hakem atamaları için toplandı

    Süper Lig hakemlerinin yetkinliğinin tartışıldığı futbol camiasında, Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında bu konudaki görüş ayrılıkları devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.

    2 KURUMUN YETKİLİLERİ TOPLANDI

    Gizlilik kararı alınan bu toplantının nerede yapıldığı bile kamuoyu ile paylaşılmadı.

    Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, federasyon başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek, taleplerini aktaracaklarını açıklamıştı.

    HAKEM ATAMALARI GÖRÜŞÜLDÜ

    Maslak'ta yapılması planlanan toplantının yeri değişti ama nerede yapılacağı basınla paylaşılmadı. Toplantıda, Kulüplerin, MHK’nın hakem atamaları ve yapısı ile ilgili yapısal değişik isteklerini federasyona iletmesi bekleniyor.

    TFF ile Kulüpler Birliği, hakem atamaları için toplandı #1

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