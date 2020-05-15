TFF: Liglerin başlama tarihi şimdilik kaydıyla alındı

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kamuoyunda liglerin başlama kararının tek taraflı alındığına ilişkin yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
"KARARI ŞİMDİLİK ALDIK, ALTERNATİFLİ 7 PLANIMIZ VAR"
Bu konuda kamuoyunda çıkan haberlerin art niyetle yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"TFF'nin en önemli önceliği sağlıktır ve 12 Haziran kararı şimdilik kaydıyla ve UEFA'nın Avrupa kupaları takvimi nedeniyle alınmıştır. Kaldı ki müsabakalara dönüş için alternatifli 7 planımız olduğu defalarca kamuoyuna duyurulmuştur."
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