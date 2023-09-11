TFF, sağanak yağış nedeniyle ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçının tarihini açıkladı
ensonhaber.com

TFF, yoğun yağmur nedeniyle ertelenen Samsunspor - İstanbulspor maçının yeni tarihini açıkladı.

Yapılan açıklamada, 3 Eylül'de oynanması planlanan ancak yoğun yağmur nedeniyle ertelenen mücadelenin, 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacağı belirtildi.

"Tatil edildiği andaki şartlarla oynatılacaktır"

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 19.15 oynanması gerekirken yoğun yağış nedeniyle oluşan elverişsiz saha şartları sebebiyle müsabakanın hakemi tarafından 11. dakikada tatil edilen Yılport Samsunspor - İstanbulspor A.Ş. Trendyol Süper Lig 4. Hafta müsabakasının 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanmasına karar vermiştir.

Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. Maddesine göre müsabaka kaldığı dakikadan itibaren ve tatil edildiği andaki şartlarla oynatılacaktır.

TFF, sağanak yağış nedeniyle ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçının tarihini açıkladı
Gözden Kaçmasın Samsunspor - İstanbulspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi Haberin Detayları