TFF son kararını verdi: Ankaragücü - Fenerbahçe maçının oynanacağı stat belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü- maçının oynanması planlanan Eryaman Stadı'nın zeminini, dün yapılan incelemelerin ardından bugün tekrar kontrol etti.

TFF bir kez daha onay verdi

Kulübü'nden alınan bilgiye göre, yetkililer, kontroller sonrası saha zemininin maç oynamaya elverişli olduğunu rapor edip, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasının burada yapılmasına bir kez daha onay verdi.

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Stat zemininin elverişsiz olmasından dolayı Başkent ekibi, Süper Lig'in 2. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.