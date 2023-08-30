TFF son kararını verdi: Ankaragücü - Fenerbahçe maçının oynanacağı stat belli oldu TFF yetkilileri, Ankara Eryaman Stadyumu'nun saha zeminin ikinci kez kontrol edilmesinden sonra 3 Eylül Pazar günü oynanacak Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasının burada yapılmasına tekrar onay verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının oynanması planlanan Eryaman Stadı'nın zeminini, dün yapılan incelemelerin ardından bugün tekrar kontrol etti.

TFF bir kez daha onay verdi

Ankaragücü Kulübü'nden alınan bilgiye göre, yetkililer, kontroller sonrası saha zemininin maç oynamaya elverişli olduğunu rapor edip, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasının burada yapılmasına bir kez daha onay verdi.

Stat zemininin elverişsiz olmasından dolayı Başkent ekibi, Süper Lig'in 2. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.