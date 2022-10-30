TFF, VAR'a yabancı hakem getiriyor

TFF, VAR'daki hakemlerin yıprandığı görüşü doğrultusunda yabancı hakem takviyesi yapılması için düğmeye bastı. Yabancı VAR hakeminin gelecek hafta oynanacak derbide görev yapamayacağı öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig'de oynanan iyi futboldan çok hakem kararları konuşuldu. Ligde birçok takımın hakem yönetimlerinden şikayetçi olması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, yıllardır kronikleşen kötü hakem yönetiminlerine son vermek için gelecek sezondan itibaren ligde yabancı hakemlerin görev alması gerektiği fikrinde buluştu.

Yabancı hakem konusu bir süredir gündeminde olan TFF, son kararı Kulüpler Birliği'ne bırakacak.

Kulüpler Birliği'nde birçok kulübün bu fikre sıcak baktığı ve oy çokluğuyla teklifin kabul edileceği bildirildi.

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VAR'a yabancı hakem geliyor

Öte yandan bu sezon itibarıyla yürürlüğe konan 'VAR'da yabancı hakem olabilir' maddesi de kısa süre içerisinde uygulanmaya başlayacak.

TFF, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada VAR'a yabancı hakem takviyesi yapılabileceğini belirtmişti.

Açıklamada, "Süregelen VAR sertifikası programları tamamlanıp, hakemler yeterli tecrübeyi kazanıncaya kadar ve gerek görülmesi halinde, UEFA'ya bağlı ülkelerdeki VAR sertifikasına sahip hakemlerden faydalanılacaktır." denilmişti.

Derbiye yetişmeyecek

Süper Lig'de Alanyaspor-Beşiktaş maçında Yasin Kol, Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasında Ali Palabıyık tartışmalı kararlar verdi.

Kol ve Palabıyık'ın yönetiminden sonra Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri bildiri yayınladı.

Gelecek hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisine VAR'a yabancı hakem gelmesinin zor olduğu belirtiliyor.

VAR'da 11 hakem görev yapıyor

Bu sezon 11 hakem VAR hakemi olarak görev yapıyor.

Emre Malok

Özgür Yankaya

Alper Çetin

Erkan Engin

Özgüç Türkalp

Serkan Tokat

Alper Ulusoy

Hakan Ceylan

Koray Gençerler

Mustafa Öğretmenoğlu

Bülent Birincioğlu