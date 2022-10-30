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    TFF, VAR'a yabancı hakem getiriyor

    TFF, VAR'a yabancı hakem getiriyor

    TFF, VAR'daki hakemlerin yıprandığı görüşü doğrultusunda yabancı hakem takviyesi yapılması için düğmeye bastı. Yabancı VAR hakeminin gelecek hafta oynanacak derbide görev yapamayacağı öğrenildi.
    • 30.10.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 10:30
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    Bu sezon Süper Lig'de oynanan iyi futboldan çok hakem kararları konuşuldu. Ligde birçok takımın hakem yönetimlerinden şikayetçi olması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, yıllardır kronikleşen kötü hakem yönetiminlerine son vermek için gelecek sezondan itibaren ligde yabancı hakemlerin görev alması gerektiği fikrinde buluştu.

    Yabancı hakem konusu bir süredir gündeminde olan TFF, son kararı Kulüpler Birliği'ne bırakacak.

    Kulüpler Birliği'nde birçok kulübün bu fikre sıcak baktığı ve oy çokluğuyla teklifin kabul edileceği bildirildi.

    Mikrofon taraftarda: Süper Lig'de yabancı hakem ister misiniz? - İZLE

    TFF, VAR a yabancı hakem getiriyor #1

    VAR'a yabancı hakem geliyor

    Öte yandan bu sezon itibarıyla yürürlüğe konan 'VAR'da yabancı hakem olabilir' maddesi de kısa süre içerisinde uygulanmaya başlayacak.

    TFF, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada VAR'a yabancı hakem takviyesi yapılabileceğini belirtmişti.

    Açıklamada, "Süregelen VAR sertifikası programları tamamlanıp, hakemler yeterli tecrübeyi kazanıncaya kadar ve gerek görülmesi halinde, UEFA'ya bağlı ülkelerdeki VAR sertifikasına sahip hakemlerden faydalanılacaktır." denilmişti.

    Derbiye yetişmeyecek

    Süper Lig'de Alanyaspor-Beşiktaş maçında Yasin Kol, Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasında Ali Palabıyık tartışmalı kararlar verdi.

    Kol ve Palabıyık'ın yönetiminden sonra Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri bildiri yayınladı.

    Gelecek hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisine VAR'a yabancı hakem gelmesinin zor olduğu belirtiliyor.

    TFF, VAR a yabancı hakem getiriyor #2

    VAR'da 11 hakem görev yapıyor

    Bu sezon 11 hakem VAR hakemi olarak görev yapıyor.

    Emre Malok

    Özgür Yankaya

    Alper Çetin

    Erkan Engin

    Özgüç Türkalp

    Serkan Tokat

    Alper Ulusoy

    Hakan Ceylan

    Koray Gençerler

    Mustafa Öğretmenoğlu

    Bülent Birincioğlu


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