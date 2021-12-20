TFF Zorbay Küçük için inceleme başlattı

TFF hakemi Zorbay Küçük'ün hakkında Galatasaraylı futbolculara maç sonu söylemi nedeniyle inceleme başlatıldı.

Galatasaray’ın Başakşehir beraberliğinin ardından ortaya attığı hakem tartışması, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da ciddiye alındı. Sarı-kırmızılıların iddiaları, temsilci ve hakem raporları ışığı altında incelenmeye başladı.

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK), hakem Zorbay Küçük’ün maç performansından memnun kaldığı, ancak antrenör Necati Ateş ve Arda Turan ile yaşadığı diyaloglar nedeniyle eleştirdiği ortaya çıktı.

Küçük’ün, karşılıklı konuşmalar nedeniyle iki hafta dinlendirileceği öğrenildi.

“GO AWAY DEDİM”

Galatasaray’ın büyük hassasiyet gösterdiği “Go lan” konusunda da hakemden ek rapor istendi. Zorbay Küçük’ün, burada “Go lan” demediğini söylediği, “Go away (Git buradan)” diyerek futbolcuları uzaklaştırmaya çalıştığı dile getirildi.

Soyunma odası koridorlarında, Arda Turan ile yaşanan diyalog da temsilci raporlarına yansırken, Galatasaraylı futbolcunun, “Gör bak basın toplantısında seni ne yapacağız” ifadesi kullandığı, bunun üzerine de Küçük’ün, “Bana da mı krampon fırlatacaksın?” dediği belirtildi.

Hakem Zorbay Küçük’ün, Kerem için “yalancı” dediği pozisyon da şöyle aktarıldı. Antrenör Necati Ateş’in, hakeme, “Oyuncumuz Kerem orada penaltı olduğunu söylüyor. Yalan mı söylüyor?” dediği, Bunun üzerine Küçük’ün de, “Eğer öyle diyorsa yalan söylüyor” ifadesini kullandığı iddia edildi.

VAR KAYITLARINA YANSIMAYACAK

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu’nun göreve geldiği haftadan itibaren VAR kayıtlarını dinlediği ve bunun rutin bir uygulama olduğu belirtildi.

Ancak maç bitiminden sonra VAR odası ile hakemler arasındaki telsiz irtibatının sonlandırıldığı, bu yüzden Küçük ve Arda arasında geçtiği öne sürülen konuşmanın VAR kayıtlarına yansımayacağı vurgulandı.