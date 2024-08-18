Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaştı ve müsabaka 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı.
DEPLASMAN TRİBÜNÜNE GİTTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti.
Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı.
ALİ KOÇ, YAPILAN MÜDAHALE SONRASINDA YERDE KALDI
Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden Fatih Özkan'ın itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı.
Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
TFF, ALİ KOÇ'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ
Yaşanan bu olaylar sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonu, resmi hesabından bir açıklama metni yayınladı.
TFF, Ali Koç'un talimatlara aykırı şekilde sahaya girmesinin doğru olmadığını ifade etti. Federasyon ayrıca, Koç'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
TFF'NİN AÇIKLAMASI
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır.
Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.
Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz.
Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz.
Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış