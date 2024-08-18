TFF'den Ali Koç'a yapılan saldırı hakkında ilk açıklama Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uğradığı saldırı hakkında açıklama yaptı.

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Haber Merkezi

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaştı ve müsabaka 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı.

DEPLASMAN TRİBÜNÜNE GİTTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti.

Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı.

ALİ KOÇ, YAPILAN MÜDAHALE SONRASINDA YERDE KALDI

Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden Fatih Özkan'ın itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı.

Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

TFF, ALİ KOÇ'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Yaşanan bu olaylar sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonu, resmi hesabından bir açıklama metni yayınladı.

TFF, Ali Koç'un talimatlara aykırı şekilde sahaya girmesinin doğru olmadığını ifade etti. Federasyon ayrıca, Koç'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

TFF'NİN AÇIKLAMASI