TFF'den Darıca Gençlerbirliği ve eski başkanı Arif Gülen hakkında şike açıklaması TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği ile eski başkanı Arif Gülen, 'şike teşebbüsü' gerekçesiyle TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya sevk edildi.

AA

TFF 3. Lig'de geçtiğimiz sezonun 38. ve son haftasında Darıca Gençlerbirliği, Kalecik FK'yi 2-1 yenerek küme düşen Kızılcabölüspor'un 1 puan önünde ligde kalmıştı.

Kulübün o dönemki başkanı Arif Gülen, Kalecik FK'ye baskı yaptırdığını ve rakiplerinin maça yedek takımla çıkmasını sağladığını sosyal medyada yayımlanan bir röportajda dile getirmişti.

Şike teşebbüsü

TFF'den yapılan açıklamaya göre Darıca Gençlerbirliği, geçen sezonun son haftasında evindeki Kalecik FK maçında 'müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi' nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Kulübün söz konusu dönemdeki başkanı Arif Gülen de aynı gerekçeyle tedbirli olarak disiplin kuruluna verildi.