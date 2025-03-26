TFF'den derbi hakemiyle ilgili karar bekleniyor: Ceyhun Kazancı istifa etti

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Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini kimin yöneteceği uzun süredir tartışma konusuydu.

Galatasaray-Fenerbahçe maçında Slavko Vincic’in düdük çalmasının ardından Beşiktaş cephesi, derbilere yabancı hakem atanmasını istemişti.

KARAR ÇIKMADAN İSTİFA GELDİ

Ancak hakem kararı bir türlü netleşmedi...

Konuyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ederken Beşiktaş'ın yabancı hakem talebiyle ilgili dikkat çeken bir istifa yaşandı.

CEYHUN KAZANCI İSTİFA KARARI ALDI

HT Spor ve TRT Spor'un haberine göre; TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem verilmemesi nedeniyle istifa kararı aldı.

Öte yandan Ceyhun Kazancı, bilindiği üzere TFF Başkan Vekili olarak görev almıştı.

Kazancı, daha önce ise siyah-beyazlı camiada Futbol AŞ Genel Müdürlüğü ve Sportif Direktörlük görevlerini yürütmüştü.