TFF'den eski hakem Ali Palabıyık'a dava! "Hakemleri Mehmet Büyükekşi atıyor" demişti Türkiye Futbol Federasyonu, eski hakem Ali Palabıyık'a dava açmaya hazırlanıyor.

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Son zamanlarda çeşitli medya mecralarına çıkarak hem TFF Başkanı hem de hakemlerle ilgili açıklamalar yapan eski hakem Ali Palabıyık'a maddi ve manevi tazminat davası açılacağı öğrenildi.

"Maddi - manevi tazminat davası açacağız"

Konuyla ilgili Sabah'tan Murat Özbostan'a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi,

"Evet hukukçularımız gerekli çalışmayı yaptı… İddiaların hepsi yalan. Hakem müessesemizi rencide eden bir kişiye en ağır maddi-manevi davayı açacağız. Genel olarak da hakemlerimiz bu açıklamalardan çok rahatsız olmuştur"

ifadelerini kullandı.

Ali Palabıyık'ın açıklamaları

Ali Palabıyık geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hakem atamaları için şu sözleri kullanmıştı;