Son zamanlarda çeşitli medya mecralarına çıkarak hem TFF Başkanı hem de hakemlerle ilgili açıklamalar yapan eski hakem Ali Palabıyık'a maddi ve manevi tazminat davası açılacağı öğrenildi.
"Maddi - manevi tazminat davası açacağız"
Konuyla ilgili Sabah'tan Murat Özbostan'a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi,
"Evet hukukçularımız gerekli çalışmayı yaptı… İddiaların hepsi yalan. Hakem müessesemizi rencide eden bir kişiye en ağır maddi-manevi davayı açacağız. Genel olarak da hakemlerimiz bu açıklamalardan çok rahatsız olmuştur"
ifadelerini kullandı.
Ali Palabıyık'ın açıklamaları
Ali Palabıyık geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hakem atamaları için şu sözleri kullanmıştı;
"TFF'de son karar her zaman başkan tarafından veriliyor. MHK atamaları yapar ve TFF'ye götürür. TFF'nin imzasıyla basına hakemler açıklanır. Daha önce TFF'de başkanlık yapan bir ismin atamalara bu kadar müdahil olduğunu görmedim, duymadım.
Hakem atamalarında son söz sahibi her zaman Mehmet Büyükekşi'dir. Atamalar yapılır, Mehmet Büyükekşi'nin masasına koyulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi maça atar."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış