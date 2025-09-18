TFF'den Fenerbahçe'ye cevap

Süper Lig'de dün akşam Fenerbahçe'nin dün akşam Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası hakem tartışmaları yaşanmıştı.

Mücadelenin son dakikasında yaşanan penaltı pozisyonuna büyük tepki gösteren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, mücadele sonrası sert bir açıklama yaparak MHK'yı istifaya davet etmişti.

FENERBAHÇE PAYLAŞTI: HESAP ZAMANI...

Bugün de penaltı pozisyonlarını 'Hesap zamanı' açıklamasıyla yayınlayan Fenerbahçe, ayrıca bir açıklama yaparak Başkan Ali Koç ve yöneticilerin saat 16.00'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına gideceklerini duyurmuştu.

Bu ziyaret öncesi TFF, bir açıklama yaparak sarı-lacivertli kulübün 'Hesap zamanı' paylaşımına cevap verdi.

TFF'DEN CEVAP GECİKMEDİ

TFF'nin yaptığı açıklama şöyle:

Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Her fırsatta, diyaloğa açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplerimize ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik.



Bu çerçevede, ülkemizin köklü kulüplerinden Fenerbahçe’nin randevu talebine de, bugüne kadar tüm kulüplerimize olduğu gibi aynı anlayışla olumlu yaklaşılmış ve kapımızın açık olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte, üzülerek görüyoruz ki, kulübün resmi internet sitesinde “hesap zamanı” ifadesiyle yapılan açıklamanın, futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlamayacağını özellikle vurgulamak isteriz. Federasyonumuzun bir “hesap verme makamı” değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.