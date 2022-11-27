TFF'den Göztepe - Altay maçı açıklaması

TFF, 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde oynanan Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig'in 15. haftasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay derbisinde yaşananlarla ilgili kınama mesajı yayınladı.

"Ozan Evrim Özenç'e yapılan alçakça saldırıyı kınıyoruz"

"İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan TFF 1. Lig karşılaşmasında yaşanan olayları ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e yapılan alçakça saldırıyı kınıyoruz.





"İnsan hayatını tehlikeye atan bu tip davranışlar kesinlikle kabul edilemez"



İzmir'in rekabet içindeki iki güzide kulübünün futbol sahasındaki mücadelesinin bir şölene dönüşmesi beklenirken; Fair Play ruhundan ve sporun birleştirici kültüründen nasibini almamış saldırganların, insan hayatını tehlikeye atan bu tip davranışları kesinlikle kabul edilemez.





"Göztepe ve Altay camialarına geçmiş olsun dileklerini iletmiştir"



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olaydan hemen sonra iki kulübün başkanlarını arayarak bilgi almış, Göztepe ve Altay camialarına geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.





"Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e de geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz"



Yaşanan olaylar nedeniyle ertelenen karşılaşmada, bazı futbolseverlerin atılan işaret fişeği nedeniyle yaralanmış olmasının derin üzüntüsü içindeyiz. Yaralanan futbolseverlere acil şifalar dilerken, sahaya giren saldırganın şiddetine maruz kalan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e de geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz.





"Göztepe - Altay karşılaşmasıyla ilgili gerekli işlemler ve soruşturma başlatılmıştır"



Göztepe - Altay karşılaşmasıyla ilgili gerekli işlemler ve soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak olayın adli sürecinin de takipçisi olacağız. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."