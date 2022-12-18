TFF'den hakemlerle ilgili konuşana ceza geliyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakemlerle ilgili konuşmaya yasak, konuşana ceza getiriyoruz. Başkan, teknik direktör, futbolcu, hakemle ilgili oyunun okunmasını istemiyoruz." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Büyükekşi ile Dünya Kupası'ndaki favorisinden Süper Lig'de hakem konusuna dair sohbet gerçekleşti.

"Hakemlerle ilgili konuşmaya yasak, konuşana ceza getiriyoruz"

Hedeflerini açıklayan Mehmet Büyükekşi, "Oyunun, taktiklerle, oyuncu performanslarıyla okunmasını istiyoruz. Bu da bir kalite getirir diye ümit ediyoruz. Hakemlerle ilgili konuşmaya yasak, konuşana ceza getiriyoruz. Başkan, teknik direktör, futbolcu, hakemle ilgili oyunun okunmasını istemiyoruz.

Hakemlerle ilgili birçok değişikliğe gitmiştik. İkinci devrede aynı şekilde devam ediyoruz. Çarşamba günü Süper Lig kulüp başkanlarıyla, algoritmayla hakem atamalarını birlikte yapacağız, onların gözü önünde." dedi.

"Futbolumuzun daha güzelleşmesini istiyoruz"

"Hakem etrafına toplanma olayı var." diyen TFF Başkanı, "Ona da para cezası getiriyoruz. Futbolculara ve kulübe para cezası vereceğiz. Bunları kulüplerimize duyuracağız yazılı olarak. Futbolumuzun daha güzelleşmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Favorim Arjantin demiştim"

Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalini de yorumlayan Büyükekşi, "Favorim Arjantin demiştim. Olmazsa, Brezilya ve Fransa demiştim. Arjantin finalde, ne olacak göreceğiz. Güzel bir Dünya Kupası organizasyonu olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Aynı uygulamayı biz de yapacağız"

Büyükekşi, "Dünya Kupası'nda gördük, uzatma dakikaları VAR tarafından kronometreyi takip ediyor. Aynı uygulamayı biz de yapacağız. Böylelikle futbolcular, bazen sakatlanmadığı halde yerde yatıp vakit geçiriyorlar. Bunları yaparlarsa hiçbir şey değişmeyecek. Bu uygulamadan sonra bunları yapmaktan vazgeçerler inşallah." dedi.