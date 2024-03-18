TFF'den olaylı maça ilişkin açıklama

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Trabzonsporlu taraftarlar maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Fenerbahçeli bazı futbolcular da taraftarlara karşılık verdi.

TFF'den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın.