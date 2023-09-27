TFF'den Olimpiyat Stadı'nın zemini için açıklama Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zeminin bakımını üstlenen firmayla sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakımını yapan firmanın sözleşmesinin perşembe günü itibarıyla feshedileceğini duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'de İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizliklerin gözlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül tarihi itibarıyla feshine karar verilmiştir.