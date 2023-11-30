TFF'den play-off açıklaması: Kulüplerimize sunduk Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklamasında, "İçinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz" ifadeleri dikkat çekti.

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) play-off tartışmalarını alevlendirecek adım...

TFF'nin internet sitesinden yayın ihalesi ve play-off sistemiyle ilgili bir açıklama paylaşıldı.

"Kulüplerimize sunduk"

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu aracılığı ile yeni dönem yayın ihalesi detaylarını nihai aşamaya getirmiştir" denilerek şu ifadelere yer verildi:

29 Kasım 2023 tarihinde yayın ihalesi konusunda birlikte çalıştığımız uzman şirket HyperCube ile 30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz. Yayın ihalesi değerini hak ettiği karşılığa taşıyabilmek ve Süper Lig'in marka değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için geliştirdiğimiz bu yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını Kulüpler Birliği'nin geri bildirimlerini aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz.

Avrupa'da play-off

Avrupa'nın önde gelen ülkeleri Türkiye'deki mevcut sistem gibi tüm takımların birbiriyle bir kez evinde bir kez de deplasmanda karşılaştıkları çift devreli lig formatıyla lig sıralamasını belirliyor.

Sadece Hollanda'da şampiyon normal sezonda elde edilen puanlara göre belirlense de bir alt kümeye düşecek 3 takımdan 2'si play-off sistemiyle belli oluyor.

Belçika, İskoçya ve Avusturya'da ise uzun süredir lig şampiyonu play-off maçları sonunda belirleniyor.

Bu üç ülke dışında Avrupa futbolunda çok fazla ön plana çıkamayan bazı ülkeler de play-off sistemini uyguluyor.