TFF'den Süper Kupa açıklaması: Ağustos ayından bu yana maçın nerede oynanacağı biliniyordu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçı hakkında "Sıcak para Suudi Arabistan'dan geldi. Kulüplerin de bu paradan yararlanmaları için teklife evet dedik" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurmuştu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmaması üzerine verdiği tepkiler sonrasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yeni bir açıklama geldi.

"Ağustos ayından bu yana maçın nerede oynanacağı biliniyordu"

Radyospor'a konuşan Büyükekşi, anlaşmaları Ağustos ayında yaptıklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

İki takımın da TFF'ye verdiği bir yetki var. TFF "Size ek gelir kazandırmak istiyoruz, var mısınız yok musunuz?" diye sorduk. Ali Koç da Dursun Özbek de 'Varız' dediler. Bunun üzerine teklif hazırlayan TFF, iki taraftan da vekalet aldı. İki kulüp, TFF'ye imza yetkisi verdi. O yüzden biz rahatız. "Bizden habersiz biz el kaldırmadık" diyemezler. Ağustos ayından bu yana maçın nerede oynanacağı biliniyordu.

"4 ülkeden ciddi teklifler vardı"

Başkan, sözlerine şu şekilde devam etti:

Almanya, İngiltere, Arabistan ve Azerbaycan'dan ciddi tekifler vardı. Almanya ile İngiltere üzerinde çok durduk. Güvenlik sorunu nedeniyle iki ülkeyi elemek zorunda kaldık. Orada bir taşkınlık olup güvenliği sağlayamayacağımızı söyledik, diğer taraflar da bunu garanti edemedi. İki ülke, Azerbaycan ve Arabistan kaldı. İki ülkenin arasındaki en iyi teklifi Arabistan verdi. Değişim içindeler. Dünyanın gözü orada. Dünyanın en iyi oyuncularını transfer ettiler. 2034 Dünya Kupası için milli takım oluşturmak için tura çıktılar. Genç oyuncuları aileleriyle Arabistan'a getirip bir milli takım oluşturmak istiyorlar. Dünya Kupası'nı kazanmak için bir takım oluşturmak istiyorlar. Kendi vatandaşları yapabilecekleri oyuncuları bulup 2034'te yer almak isteyen bir Arabistan var. O anlamda çalışmaları olduğu için bize yapılan en iyi teklif bu.

"İlerleyen günlerde netleşir"

4'lü turnuva projesinin bu sezon için olmadığını kaydeden Mehmet Büyükekşi, şu sözleri sarf etti:

Bu sene iki takım oynayacak. Dörtlü turnuvaya örnek İspanya'nın Kral Kupası var. İlerleyen günlerde netleşir.

"İki başkanın da bilgisi dahilinde kesinleşmiş bir tarih var"

Kulüpler, Süper Kupa'nın Ağustos'ta oynanacağını biliyorduysa neden iki kulüp Yüksek Divan Kurulu toplantılarında bu karar alındı?" sorusu üzerine Mehmet Büyükekşi şöyle konuştu

Ben de anlamadım. İki takımın da çok büyük sıcak paraya ihtiyacı var. Yüksek Divan Kurulu'nda Uğur Dündar'ın çağrısında yönetim ve başkan o gün el kaldırmadı. Galatasaray'da da başkan hariç yönetim ve divan kurulu üyelerinin karşı çıkması var. Başkan zaten olayı biliyor. Olayın içinde ve bu çalışmaları biliyor. Geldiğimiz nokta itibarıyla Süper Kupa, Arabistan'da 29 Aralık'ta oynanacak. İki başkanın da bilgisi dahilinde kesinleşmiş bir tarih var. Suudi Arabistan'da Süper Kupa yapılacak. Tek sorun 100. yıl. İnsanların tepkisi 100. yıl nedeniyle. 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılarak yüzüncü yılı taçlandırdık. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'ye alarak 100. yılı taçlandırdık. 100. yıl coşkusunu iki takımımızı yurtdışında oynatarak da taçlandırdık. TFF olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Galatasaray ve Fenerbahçe hocalarının haberi var. Haberleri olmasına rağmen tek endişeleri iki maçı da kaybetme riskleri. Bir teknik direktör bir maçı kazanıp diğerini kaybederse fazla sorun olmaz. Ancak iki maçı da kaybeden teknik direktör için sorun olabilir. Bu anlamda Bu anlamda kulüplerin endişesi var.

"Dörtlü turnuva için 50-100 milyon eurolar var"

En iyi teklifin Suudi Arabistan'dan geldiğini hatırlatan Mehmet Büyükekşi, şu şekilde konuştu: