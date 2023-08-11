TFF'den UEFA kulüplerarası müsabakalara katılım duyurusu

2023-2024 futbol sezonunda temsilcilerimizin Avrupa'da üst üste aldığı başarılı sonuçların ardından ülke puanında yükselişe geçerek Avustralya'yı geride bırakıp 10. sıraya kadar yükseldik.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un aldığı güzel sonuçların ardından ise Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon Avrupa kupalarına 5 Türk takımının katılım göstereceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir.



Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 12. Maddesi uyarınca bu konu hakkında kulüplere gönderilen bilgilendirme yazısı, UEFA Kupalarına katılım tablosu ve katılım prosedürleri aşağıda yer almaktadır.