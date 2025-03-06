TFF'den yabancı hakem talepleri için açıklama geldi

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası kura çekiminin ardından konuştu.

Otyakmaz, yabancı hakem konusuna değindi.

YABANCI HAKEM TALEBİ SORULDU

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine yabancı hakem talebinin sorulması üzerine Mecnun Otyakmaz "Derbiler için yabancı hakem taleplerini değerlendireceğiz." dedi.

"DİĞER MAÇLARDA DA GERÇEKLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Mecnun Otyakmaz "Adaleti sağlamamız lazım. Ligde bir maçta bunu yaptıysak, talep edilen diğer maçta da gerçekleştirmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"KUPADAKİ DERBİYE YERLİ İSTERİM"

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi için görüşünü aktaran Otyakmaz, "Kendi adıma kupa karşılaşması için en azından yerli hakem olmasını tercih ediyorum. Onların da bu güzel tecrübeden yararlanmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Kupa maçı için sözlerine devam eden Mecnun Otyakmaz "Umarım kupadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisine yabancı hakem istemezler. Hakemlerimizin gelişimi açısından onları bu önemli maçlardan tecrübe anlamında mahrum etmek doğru değil. Hakemler sanırım gerekli dersleri çıkartıp, kendilerini daha iyi hazırlayarak bu maçın hakkını vereceklerdi. Son duruma yine de bakacağız. Kendi fikrimi söylüyorum, gelişmelere ve takımların isteklerine göre yönetim kurulu karar alacaktır." dedi.

"TÜRKİYE KUPASI FORMATI GELECEK SEZON DEĞİŞECEK"

Otyakmaz ayrıca gelecek sezondan itibaren Türkiye Kupası formatının da değişeceğinin altını çizdi. Otyakmaz sözlerine şöyle devam etti;