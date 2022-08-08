TFF'den yabancı oyuncu kuralına yeni düzenleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yabancı kuralını güncelledi. Buna göre takımlarda 14 olan yabancı oyuncu sayısı 21 oldu.

TFF Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" ve "TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu"nda değişiklik yaptı.

Buna göre TFF, Süper Lig futbolcu uygunluğu kuralını güncelledi. Yeni statüye göre kadroya yazılacak 35 futbolcunun 21'i yabancı olabilecek, 21 kişilik maç kadrosunda ise 14 yabancı bulunabilecek. İlk 11'de ise en fazla 8 yabancı oynayabilecek.

En az 14 Türk oyuncu olacak