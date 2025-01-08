TFF'den yabancı VAR açıklaması

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ikinci yarısında geçici olarak yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıkladı.

TFF’nin yaptığı bu açıklamayla, Türk futbolundaki hakemlik sisteminin profesyonelleştirilmesi adına atılan önemli adımlar arasında yer alacağı ifade edildi.

HAKEMLİK SİSTEMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

TFF, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yeniden yapılandırılacağını ve şirketleşme sürecine uygun bir kurumsal yapı oluşturulacağını belirtti.

Bunun yanı sıra, Süper Lig ve 1. Lig operasyonlarının, kulüplerin de yer alacağı bir Danışma Kurulu'nun çalışma prensiplerine uygun olarak yürütüleceği ifade edildi.

ŞEFFAFLIK VE PROFESYONELLİK ÖNE ÇIKIYOR

Hakem atamalarında net ve şeffaf kriterlere bağlı bir otomatik sistem getirilecek. Performans değerlendirmeleri kulüplerle paylaşılacak ve sistematik itiraz süreçleri uygulanacak. Bu süreçte profesyonel iletişim yönetimi de devreye alınacak.

YABANCI VAR HAKEMLERİ NEDEN DEVREYE GİRİYOR?

Son dönemde VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine zarar verdiğini belirten TFF, bu durumu düzeltmek için Süper Lig’in ikinci yarısında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçme kararı aldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

Göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz kapsamlı analiz ve değerlendirmeler neticesinde, hakemlik sistemimizin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerin ligin ikinci yarısından itibaren hayata geçirilmesi planlanmaktadır.



Yönetim Kurulumuzca alınan kararlar doğrultusunda:



Merkez Hakem Kurulu yeniden yapılandırılmakta olup, şirketleşme sürecine uygun kurumsal bir yapı tesis edilecektir.

YENİ SİSTEME DAİR

Süper Lig ve 1. Lig operasyonları, kulüplerimizin de paydaşı olacağı Danışma Kurulu'nun çalışma prensiplerine uygun olarak MHK Başkanı yönetiminde yürütülecektir.



Süper Lig ve 1. Lig operasyonlarında kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi amacıyla TFF bünyesindeki ilgili uzmanlardan profesyonel destek sağlanacaktır.



Yönetim süreçlerinin şeffaflaştırılması ve profesyonelleştirilmesi kapsamında:



- Hakem atamalarında net ve şeffaf kriterlere bağlı otomatik sistem uygulaması,



- Performans değerlendirmelerinin kulüplerle paylaşılması ve sistematik itiraz süreçleri,



- Profesyonel iletişim yönetimi devreye alınacaktır.



Alt ligler ve amatör liglerin yönetimi diğer MHK üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.

"VAR UYGULAMALARI ÜZERİNDEN FUTBOL İKLİMİ ETKİLENİYOR"