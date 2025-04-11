Thomas Reis: Attığımız golde ofsayt olduğu düşüncesinde değilim

Süper Lig’in 31’inci haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"OFSAYT OLDUĞU DÜŞÜNCESİNDE DEĞİLİM"

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Thomas Reis şunları dedi:

İlk yarıdaki performansımızda pozitif bir şey varsa, iyi savunma yapmamızdı. Attığımız golde ofsayt olduğu düşüncesinde değilim. Kendi yaptığımız hatalar vardı. Bizim yaptığımız hatalardan iki gol yedik. Pasla ön tarafa doğru çıkmaya çalışırken 2-0 geriye düştük. İkinci golden sonra maç bitti diyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama Galatasaray bizden daha iyiydi.

"DAR BİR KADROMUZ VAR"

Karadeniz ekibi ile ilgili konuşan Thomas Reis, şu ifadeleri kullandı:

Dar bir kadromuz var. Geniş bir kadromuz yok. İlk defa şans verdiğim genç bir oyuncumuz da vardı. Süper Lig'deki ilk dakikalarını aldı. Kulüp olarak gençlere de fırsat vermeye çalışıyoruz. İkinci gol çok erken geldi. Bizim planımızda bu yoktu. Her mağlubiyet canımızı acıtıyor ama yolumuza devam etmeliyiz. Umarım sakat oyuncularımız en kısa sürede döner ve bir sonraki maçta daha iyi performans gösteririz.