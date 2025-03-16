Thomas Reis: Çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor

DHA

Samsunspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLU OLDUĞUMU BELİRTMEM GEREKİYOR"

Aldıkları 1 puandan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Thomas Reis, şu ifadeleri kullandı:

Göstermiş olduğumuz performanstan ötürü berabere kaldık. Çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Fenerbahçe’ye karşı zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Fenerbahçe son maçında çok yorulmuştu. Yorgun geldiklerini biliyorduk. Planımız skoru tutmaktı. Takımımızın defansif performansından çok mutluyum. Ofansif anlamda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Son pasları güzel değerlendiremedik. Son dakikalarda Fenerbahçe’nin yakalamış olduğu net pozisyonlar vardı. Marius sadece ağzının kanadığını göstermek için küçük bir temasta bulunmak istedi. Hakem onu kırmızı kartla cezalandırdı. Bu çılgınca bence.

"3’ÜNCÜ SIRADAKİ KONUMUMUZU KORUMAMIZ GEREKİYOR"

Ligdeki mevcut konumlarını lig sonuna kadar korumak istediklerini aktaran Reis, şu şekilde konuştu:

Takımımın içinde bulunduğu fiziksel durum beni çok mutlu ediyor. İş arkadaşlarım iyi iş çıkarıyorlar. Birbirimiz için savaş veriyoruz, mücadele ediyoruz. Böyle bir ambiyansta oynamak kolay değil. Göstermiş performanstan çok mutluyum. Ligin sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. 3’üncü sıradaki konumumuzu korumak istiyoruz.

"POZİSYONLARA GİRDİLER AMA DEĞERLENDİREMEDİLER"

51 yaşındaki teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Son dakikalarda hava toplarında çok etkili oyuncuları olduğu için pozisyonlara girdiler ama değerlendiremediler. Son pasları yeteri kadar etkili kullanamadığımız için fırsatları değerlendiremedik. Fenerbahçe hem ofansif hem defansif anlamda çok iyi oynayan bir takım.

"YETERİ KADAR OYNANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Takımınızın çok fazla zaman geçirdiğini düşünüyor musunuz?" şeklinde gelen soruya Reis, şu şekilde cevap verdi:

Stadyumda çok ciddi tepkiler vardı. Hakemin devam ettirdiği bir pozisyon da vardı. Açık ve net faul olmasına rağmen. Oyuncular bazen bunları yapabiliyor. Bazen sakatlık pozisyonları da olabiliyor. Yunus’un dirseğinin zarar gördüğü bir pozisyon da vardı. Sağlık ekibinin girip kontrol etmesi normal olabiliyor. Maça 8 dakika uzatma verildi. Yeteri kadar oynandığını düşünüyorum.

"İLK YARIDA PLANIMIZ FENERBAHÇE'YE BASKI KURMAKTI"

Carlo Holse’yi ikinci yarıda 6 numara pozisyonunda değerlendirdiğini hatırlatan Reis, sözlerini şöyle noktaladı: