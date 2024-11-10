AA & Ensonhaber

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçında mağlubiyetten dolayı üzgün, oyuncularının performansından dolayı gururlu olduğunu söyledi.

Alman teknik adam, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMIN GÖSTERDİĞİ PERFORMANSTAN DOLAYI GURURLUYUM"

Galatasaray'a karşı iyi bir performans sergilediklerini aktaran Reis, şu şekilde konuştu:

Almış olduğumuz sonuçtan dolayı mutsuzum ama takım olarak gösterdiğimiz performanstan dolayı ise gururluyum. Çok iyi mücadele ettik. Fena bir performans göstermedik. Böyle bir takıma karşı goller de bulduk. İlk yarıda gelen ortaları engelleyemedik. Osimhen gibi etkili bir oyuncu bizi cezalandırdı. İkinci yarıya daha iyi başladık ve golü bulduk. Ne yazık ki kendi hatamızdan kaynaklı bir gol yedik. O golden sonraki 10 dakikada rakip bizi daha fazla cezalandırabilirdi. Elimizden gelen performansı göstermeye çalıştık ama üçüncü golü yedik. İki farklı geri düşmemize rağmen geri dönmeye çalıştık, vazgeçmedik. Oyuncularımın gösterdiği performanstan dolayı gururluyum.

"BURADAN MUTSUZ AYRILIYORUZ"

Hakem Halil Umut Meler'in performansını eleştiren Reis, şu ifadeleri kullandı:

Hakemle alakalı çok fazla konuşmayı seven biri değilim. İlk yarıda Ntcham'ın ceza sahasında düşürüldüğü pozisyon penaltıydı. Galatasaray'ın attığı 3. golden önce de bir faul olduğu düşüncesindeyim. Bu kararlar bizi üzdü. Uzatma konusunda üzgünüm. Yeteri kadar oynatılmadığını düşünüyorum. Buradan mutsuz ayrılıyoruz.

"OSIMHEN ÇOK ETKİLİ"

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, müsabakada 2 gol atan Galatasaraylı Victor Osimhen ile ilgili şunları dedi:

Osimhen çok etkili, skorer bir oyuncu. Napoli'de de attığı gollerle bunu kanıtladı.

"HAKEMİN İYİ GÜNÜNDE OLMADIĞI DÜŞÜNCESİNDEYİM"

Thomas Reis, mağlubiyeti hakem hatalarına bağlamadığını ancak bazı kararların lehlerine verilmesi durumunda sonucun farklı olabileceğini söyledi.

Takım olarak iyi oynadıklarını kaydeden 51 yaşındaki teknik adam, şu değerlendirmede bulundu:

Bir hoca olarak cezalı duruma düşmemek için kart görmemeye çalışıyorum. Hakemin iyi bir gününde olmadığı düşüncesindeyim. 'Maçı da hakemin hataları yüzünden kaybettik.' demek istemiyorum çünkü bizim de hatalarımız oldu. Ancak bazı pozisyonlarda bizim lehimize karar verilseydi belki de sonuç farklı olabilirdi.

"PENALTILARIN NET VE DOĞRU KARARLA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Reis, kazandıkları iki penaltıyla ilgili, şu şekilde görüş belirtti:

Penaltıların net ve doğru kararlar olduğunu düşünüyorum. Onlar dışında ilk yarıda lehimize verilmeyen pozisyon var. Takım olarak ne yazık ki çok nazik davranıyoruz. Belki yerden kalkmayıp daha fazla itiraz etmiş olsaydık hakemin fikri değişecekti. Takım olarak biraz nazik davrandık.

"ONLARLA GURUR DUYUYORUM"

Alman teknik adam, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'a karşı da iyi performans sergilediklerini söyledi.

Transfer yasakları olmasına rağmen zirveye oynadıklarının hatırlatılması üzerine Reis, şu şekilde konuştu: